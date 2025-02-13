Хтось с поганими намірами намагався роздмухати ситуацію: Красюк – про звинувачення Берінчика у расизмі

Промоутер чемпіона WBO у легкій вазі Дениса Берінчика (19-0, 9 КО) Олександр Красюк, відреагував на те, що американець Кейшон Девіс (12-0, 8 КО) звинуватив його клієнта у расизмі, зазначивши, що хтось с поганими намірами намагався роздмухати ситуацію.

Про це він сказав у коментарі Fight Hub TV.

"Я дізнався про цю посилку від його тренера минулої ночі, коли йшов спати до своєї кімнати. Він сказав: "Чувак, це повна неповага". Я навіть не одразу зрозумів, про що він говорить. Потім він пояснив, що хтось надіслав цю посилку. Я не хочу багато про це говорити, для мене очевидно, що хтось з поганими намірами намагався роздмухати ситуацію. Денис – чемпіон, шанований боєць, людина, яка багато років у боксі, стежить за цим спортом і займається виключно ним", – зазначив Красюк.

Промоутер українця також додав, що не знає, кто міг надіслати цю посилку.

"Без поняття", – коротко відповів Красюк.

Нагадаємо, Девіс заявив, що Берінчик разом зі своєю командою передали йому в номер записку та банани з кавуном. Українець відразу відповів, заявивши, що навіть не знає англійською, щоб написати записку.

Поєдинок за звання чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO між Берінчиком та Девісом відбудеться 14 лютого в Нью-Йорку (США).