Він вже не дитина: Красюк – про реванш Усика з Дюбуа

Олександр Красюк, промоутер володаря титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО) вважає, що реванш з чемпіоном IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO) не буде схожий на перший бій між боксерами.

Цитує промоутера The Ring.

"Усик залишається тим самим, він на висоті, але Даніель вже не дитина. Він зрілий чоловік з великими м'язами та ще більшим досвідом, це зовсім інший бій", – розповів Красюк.

Нагадаємо, другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа пройде у Лондоні 19 липня.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

У тому двобої британський боксер відправив українця в нокдаут забороненим ударом нижче поясу, через що суперечки тривають й досі.

Раніше Дюбуа дуже зухвало висловився про те, що буде "бойовою машиною" у другому поєдинку з Олександром.