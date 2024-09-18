Ще один Олександр. Промоутер Усика розповів, до кого справді мали претензії польські правоохоронці

Олександр Красюк, промоутер чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександра Усика, прояснив затримання свого клієнта в аеропорту польського міста Краків.

Допис із роз'ясненням ситуації Красюк опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Раніше авторитетний американський спортивний телеканал ESPN стверджував, що Усика затримали разом із тренером Сергієм Лапіним. У свою чергу Красюк повідомив, що насправді боксер був у компанії товариша-тезки.

"Олександр разом зі своїм другом (теж Олександром) вилітали рейсом FR2777 RyanAir із Кракова до Салоніків, перед цим проїхавши понад 11 годин із Києва до Кракова автомобілем і трішки втомившись. Усик мав пріоритетну чергу на посадку, а його товариш – загальну чергу. Очікуючи, товариш Олександра заснув на сидіннях у зоні очікування. Після оголошення початку посадки Усик розбудив друга та сказав, що чекатиме на нього біля виходу. Пройшовши процедуру перевірки паспорта та посадкового, Усик лишився чекати на товариша. З цього все і почалося".

За словами Красюка, стан друга Усика був оцінений співробітниками аеропорту як глибоке алкогольне сп'яніння, що й стало причиною інциденту.

"Співробітники авіакомпанії якимось дивним чином встановили стан друга Усика як "глибоке алкогольне сп'яніння" і не дозволили пройти на рейс. Усик почав зʼясовувати причини недопуску зі співробітниками RyanAir, однак ті відмовились давати пояснення, викликавши поліцію. Усик твердо заявив, що не залишить свого друга, не полетить без нього і не збирається покидати зону посадки до появи представників української дипломатії. На це поліціянти пригрозили затриманням і одяганням кайданок. Тоді Усик протягнув руки… І поліціянт одягнув кайданки на його запʼястя. І лише на нього, бо, як видно на відео, яке зняв хтось із пасажирів, друг Усика йде без кайданок й тримає в руці дорожню сумку".

Насправді ж, як каже промоутер, версія про алкогольне сп'яніння була хибною.

"У місцевому приміщенні поліції другу Олександра запропонували пройти відповідну перевірку, яка не підтвердила версію Ryanair. Після цього між поліціянтами та співробітниками авіакомпанії відбулась "неприємна розмова", однак вже було запізно. Тож, слава Богу, інцидент вичерпано. Чекатимемо на офіційні вибачення та компенсації від авіакомпанії RyanAir та від польських правоохоронців", – розповів Красюк.

Нагадаємо, раніше директор команди українського боксера Сергій Лапін пояснив, що затримання сталося через службу митного контролю, яка знехтувала своїми обов'язками.