"Подарунок з небес": Красюк прокоментував перемогу Лапіна

Промоутер Олександр Красюк сумнівається у справедливості результату поєдинку Даніеля Лапіна (12-0, 4 КО) та британця Льюїса Едмондсона (11-1, 3 КО).

Про це він розповів у коментарі Sport.ua.

"Даніель здобув перемогу за рахунок суддів. Власне я не побачив перемоги Лапіна на своїх записках. Йому потрібно сприймати цей результат як подарунок "з небес" і зробити відповідні висновки", – заявив Красюк.

Нагадаємо, Лапін переміг рішенням суддів. Для Едмондсона – це перша поразка у кар’єрі.

Даніель Лапін подякував за підтримку вболівальникам і заявив, що проаналізує цей поєдинок.