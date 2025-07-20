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"Подарунок з небес": Красюк прокоментував перемогу Лапіна

Андрій Мошкун — 20 липня 2025, 19:20
Подарунок з небес: Красюк прокоментував перемогу Лапіна
Олександр Красюк (праворуч)
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Промоутер Олександр Красюк сумнівається у справедливості результату поєдинку Даніеля Лапіна (12-0, 4 КО) та британця Льюїса Едмондсона (11-1, 3 КО).

Про це він розповів у коментарі Sport.ua.

"Даніель здобув перемогу за рахунок суддів. Власне я не побачив перемоги Лапіна на своїх записках. Йому потрібно сприймати цей результат як подарунок "з небес" і зробити відповідні висновки", – заявив Красюк.

Нагадаємо, Лапін переміг рішенням суддів. Для Едмондсона – це перша поразка у кар’єрі.

Даніель Лапін подякував за підтримку вболівальникам і заявив, що проаналізує цей поєдинок.

Олександр Красюк Професійний бокс Даніель Лапін

Олександр Красюк

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