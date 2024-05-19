У поєдинку проти Наваррете Берінчик може вбити двох зайців — коментатор

Спортивний блогер і коментатор Олександр Орманжи вважає, що Денис Берінчик (18-0, 9 КО) може досягти одразу двох цілей у разі перемоги над Еммануелем Наваррете в бою за титул чемпіона WBO в легкій вазі.

Про це Орманжи розповів в ексклюзивному інтерв'ю Чемпіону.

"Ну, можливості для нього відкриються - це 100 відсотків, якщо він покаже яскравий бій, як він може працювати на задоволення публіки. Люди там голосують доларом - якщо боксер показує класний поєдинок, зарубу або просто від душі працює, гарно, то публіка буде купувати PPV з ним. Якщо люди купують PPV, телеканали хочуть співпрацювати з цим боксером, ось і все. Він може вбити двох зайців у цьому поєдинку, бо, окрім чемпіонського пояса WBO, є шанс завоювати американську публіку, показати гарний бокс, щоб люди на нього ходили. З приводу тиску - ну, він бився з французом Іваном Менді в Лондоні, там точно було більше його прихильників, і елементарно їм простіше приїхати в Англію, тому що українці і так не дуже кудись їздили, а зараз взагалі... С Йігітом Денис бився у Польщі, також велика арена. Не думаю, що вболівальники місцевої публіки стануть для нього якоюсь перепоною. Він досвідчений спортсмен, тому це не буде додатковим тиском", - сказав Орманжи.

Чемпіонський поєдинок 36-річного українця відбудеться вранці 19 травня. Початок - не раніше 7:00 за київським часом. Шоу проходитиме в американському Сан-Дієго.

Напередодні відбулася фінальна пресконференція бійців, на якій Денис нагадав усьому світу про війну в Україні, увімкнувши сигнал повітряної тривоги.

В’ячелсав Сенченко зізнався, що не впевнений у перемозі Берінчика так, як у звитязі Олександра Усика в бою проти Тайсона Ф’юрі.