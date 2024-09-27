Екстренер Кличка назвав переломний момент бою Джошуа – Дюбуа

Джонатон Бенкс, який раніше тренував Володимира Кличка, розповів про момент, який допоміг Даніелю Дюбуа (22-2, 21 KO) здобути перемогу над Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).

Його слова передає Seconds Out.

"Дюбуа вийшов на ринг і побачив, що ЕйДжей б'ється з опущеними руками. Він не був затиснутий. Коли Дюбуа побачив, що Джошуа не боксуватиме з ним, а рубатиметься, він надихнувся і почав викидати удари. І коли ці удари почали проходити, Дюбуа побачив, що ЕйДжей реагує на них по-іншому. Я думаю, що це шокувало Даніеля. Коли він уперше влучив по Джошуа – він був здивований цим. З цього моменту він приступив до своєї роботи, увійшов у смак", – сказав Бенкс.

Дюбуа здобув третю поспіль перемогу, вперше захистив чемпіонський пояс і тепер може претендувати на поєдинок із переможцем реваншу між Олександром Усиком та його земляком Тайсоном Ф'юрі. Цей бій запланований на 21 грудня.

Для Джошуа це четверта поразка в кар'єрі. Раніше він поступався двічі Усику (2021, 2022 роки), а також одного разу мексиканцеві Енді Руїсу (2019 рік).

Нагадаємо, нещодавно 34-річний британець повідомив, що він має намір продовжувати професійну кар'єру після нищівної поразки.