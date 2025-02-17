Вже не та швидкість: Брієдіс поділився думками щодо подальшої кар'єри Берінчика

Латвійський ексчемпіон світу в першій важкій вазі Майріс Брієдіс (28-3, 20 КО) вважає, що Денис Берінчик (19-1, 9 КО) ще може провести на професійному ринзі кілька років, але не проти топових суперників.

Про це латвієць розповів у новому випуску на власному ютуб-каналі.

"Я думаю, що якщо Берінчик не зустрічатиметься з топовими хлопцями, то він може ще рік-два побоксувати, але не на шкоду собі. Як ми бачимо, вже не та швидкість. Досвід є, але коли проти тебе йде заряджена атомна бомба, яка вміє боксувати, у якої є дуже серйозний аматорський досвід... Цей бій показує, що цей бій показує.

Берінчик мав дуже довгу боксерську кар'єру. Можливо, він закриє цю поразку. Я б замість менеджерів, промоутерів і самого боксера зробив би два-три красиві бої і завершив кар'єру без поразок", – сказав Брієдіс.

Нагадаємо, українець нокаутом у четвертому раунді програв американцю Кейшону Девісу. У травні цього року Денису виповниться 37 років.