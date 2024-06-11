"Усик не хоче битися з ними": ексчемпіон світу назвав важковаговиків, які можуть перемогти українця

Колишній чемпіон світу в першій напівсередній вазі Кріс Алгієрі вважає, що китаєць Чжан Чжилей та новозеландець Джозеф Паркер можуть перемогти абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика.

Про це Алгієрі заявив у інтерв'ю ProBoxTv.

"Усик не хоче битися з великими хлопцями, йому важко готуватися до таких боїв. Я думаю, що Усик не хоче битися з Чжаном Чжилеєм, адже він потужний і набагато більший за українця.

Якщо він програє Джошуа або Ф’юрі — люди зрозуміють, але якщо Усик не зможе перемогти Чжилея або Паркера, то виникнуть питання. Джозеф взагалі непростий суперник для Усика, через те, що Паркер має класний стиль та вміння працювати ногами", — сказав Алгієрі.