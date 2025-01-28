Журнал Ring Magazine випустив кінематографічну версію реваншу Усик – Ф’юрі

Світ боксу продовжує насолоджуватися відлунням історичного реваншу між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі, що відбувся 21 грудня 2024 року в Саудівській Аравії.

Журнал Ring Magazine випустив ексклюзивну кінематографічну версію цього епічного поєдинку.

Даний запис – справжній подарунок для фанатів. Завдяки незвичним ракурсам камер, які зазвичай залишаються поза межами телевізійних трансляцій, глядачі отримали змогу побачити бій з абсолютно нового боку. Додайте до цього уповільнені моменти, які демонструють ключові удари та реакції обох суперважковаговиків, і ви отримаєте відчуття, що переглядаєте кадри з голлівудського блокбастера.

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Особливою родзинкою є кольорокорекція. Завдяки кінематографічним відтінкам відео набуло атмосфери драматичності та величності. Кожен рух Усика, кожен погляд Ф’юрі, кожна крапля поту та напруга моменту — усе це стало ще більш виразним.

Нагадаємо, українець здобув перемогу над Тайсоном одностайним рішенням суддів. Свою перемогу Усик присвятив матері. Зі статистикою ударів поєдинку можна ознайомитися ТУТ.

Гонорар Олександра за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів.