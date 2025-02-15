Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Кейшон: У мене ніколи не було проблем із незграбними бійцями

Олександр Булава — 15 лютого 2025, 11:00
Кейшон: У мене ніколи не було проблем із незграбними бійцями
Top Rank

Новоспечений чемпіон з боксу за версією WBO в легкій вазі Кейшон Девіс оцінив свою перемогу над Денисом Берінчиком.

Про це боксер розповів у коментарі після поєдинку.

"У мене ніколи не було проблем із незграбними бійцями. Єдине, що доставляло мені невеликі труднощі, це те що він стрибав туди-сюди.

Берінчик був швидшим, ніж я очікував. Проте з кожним раундом я почував себе все комфортніше, а четвертий раунд вирішив усе", – розповів Девіс.

Зазначимо, що американець брутальним нокаутом переміг Берінчика у четвертому раунді.

Ця поразка стала першою в кар'єрі українського боксера. На сайті "Чемпіон" є відео нокауту Дениса.

Денис Берінчик Кейшон Девіс Денис Берінчик - Кейшон Девіс

Денис Берінчик

На тлі расистського скандалу: Лопес привітав Девіса з перемогою
Бив більше, але менш точно: відома статистика ударів Берінчика та Девіса
Гвоздик та Дерев'янченко підтримали Берінчика після поразки від Девіса
Оплески і посмішка: Кроуфорд не стримував емоцій від нокауту Берінчика
Відео бою Денис Берінчик – Кейшон Девіс

Останні новини