Кейшон: У мене ніколи не було проблем із незграбними бійцями

Новоспечений чемпіон з боксу за версією WBO в легкій вазі Кейшон Девіс оцінив свою перемогу над Денисом Берінчиком.

Про це боксер розповів у коментарі після поєдинку.

"У мене ніколи не було проблем із незграбними бійцями. Єдине, що доставляло мені невеликі труднощі, це те що він стрибав туди-сюди.

Берінчик був швидшим, ніж я очікував. Проте з кожним раундом я почував себе все комфортніше, а четвертий раунд вирішив усе", – розповів Девіс.