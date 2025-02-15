Кейшон: У мене ніколи не було проблем із незграбними бійцями
Top Rank
Новоспечений чемпіон з боксу за версією WBO в легкій вазі Кейшон Девіс оцінив свою перемогу над Денисом Берінчиком.
Про це боксер розповів у коментарі після поєдинку.
"У мене ніколи не було проблем із незграбними бійцями. Єдине, що доставляло мені невеликі труднощі, це те що він стрибав туди-сюди.
Берінчик був швидшим, ніж я очікував. Проте з кожним раундом я почував себе все комфортніше, а четвертий раунд вирішив усе", – розповів Девіс.
Зазначимо, що американець брутальним нокаутом переміг Берінчика у четвертому раунді.
Ця поразка стала першою в кар'єрі українського боксера. На сайті "Чемпіон" є відео нокауту Дениса.