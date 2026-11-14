Адамес переміг Ворбертона в дебютному бою під егідою Zuffa Boxing

Чемпіон світу за версією WBC у середній вазі Карлос Адамес (26-1-1, 18 КО) здобув перемогу над валлійцем Джеромом Ворбертоном (18-3-2, 2 КО) у головному поєдинку шоу Zuffa Boxing 13.

Бій відбувся в ніч на неділю, 15 листопада, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Поєдинок мав нетитульний статус і тривав усі десять раундів.

Адамес володів ініціативою та активно атакував корпус суперника, однак не зміг здобути дострокову перемогу. Ворбертон переважно захищався та відповідав небезпечними атаками.

За підсумками зустрічі всі троє суддів віддали перевагу домініканцю – 100:90, 99:91 та 98:92.

Карлос Адамес (Домініканська Республіка) – Джером Ворбертон (Велика Британія) UD (10)

Для Адамеса цей поєдинок став першим під егідою Zuffa Boxing. Раніше Всесвітня боксерська рада (WBC) дозволила чемпіону провести нетитульний бій у проміжній ваговій категорії з лімітом до 74,8 кг.

Раніше повідомлялося, що український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко проведе наступний поєдинок проти американця Чарльза Мартіна (30-5-1, 27 КО), який у 2016 році був чемпіоном світу за версією IBF.