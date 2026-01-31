Чемпіон світу потрапив до лікарні напередодні бою

Володаря титулу WBC у середній вазі Карлоса Адамеса (24‑1‑1, 18 КО) терміново госпіталізували через зневоднення.

Про це повідомляє Boxing Scene.

31-річного боксера у п'ятницю, 30 січня, доставили до лікарні у кареті швидкої допомоги. Представники домініканця пообіцяли надати більше інформації про стан здоров'я найближчим часом.

Через термінову госпіталізацію чемпіона його бій проти американця Остіна Вільямса (19‑1, 13 КО), який мав відбутися 31 січня у Медісон-сквер-гардені, скасували. Поєдинок мав стати співголовною подією вечора боксу за участю Теофімо Лопеса та Шакура Стівенсона.

Карлос Адамес отримав пояс WBC у травні 2024 року, коли Всесвітня боксерська організація позбавила титулу Джермалла Чарло. З того часу домініканець двічі його захистив.

Востаннє Карлос виходив на ринг у лютому 2025 року проти Хамзи Шираза. 12-раундовий поєдинок в Саудівській Аравії завершився внічию.

Раніше повідомлялася офіційна дата бою Чісора – Вайлдер. Ветерани гевівейту зійдуться на лондонській арені "О2" 4 квітня.