Ексчемпіон світу закликав Вайлдера "повісити рукавички на цвях"

Ексчемпіон світу з боксу британець Карл Фроч вважає, що Деонтею Вайлдеру (44-4-1, 43 КО) треба завершити кар’єру.

Його слова цитує Fightnews.

"Що далі для Вайлдера? Чи залишилася в нього кар'єра? Він програв чотири із останніх шести боїв. Після такого ти думаєш, що він уже все. Зараз все це пилюка в очі. Усі думають, що він повернувся зі своїм потужним ударом і хочуть побачити його на рингу. Мабуть, зараз було б чудово побачити, як він вішає свої рукавички на цвях", – заявив Фроч.

Нагадаємо, Деонтей зумів нокаутувати Тіррелла Герндона в сьомому раунді. Для боксера це була перша перемога за 3 роки.

Щодо поразок американця, то він двічі поступався Тайсону Ф'юрі і ще по разу Джозефу Паркеру та Чжану Чжилею.

Нещодавно менеджер Вайлдера заявив, що Деонтей хоче вигравати титули.