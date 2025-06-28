Менеджер Вайлдера: Деонтей хоче вигравати титули
Шеллі Фінкель, менеджер колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 КО), оцінив майбутнє американського боксера.
Цитує менеджера Ring Magazine.
"Для нас це не питання суперників. Якщо подивитися навколо, то ви побачите, що не так багато великих боїв у надважкій вазі, які хочеться проводити. Є кілька. Деонтей може взяти участь у будь-якому з них...
Ми не хочемо битися заради гонорару. Ми хочемо битися, щоб вигравати титули та захищати їх, коли він перемагатиме, як робив це раніше. Сподіваюся, що те, що його підкосило, зробило його сильнішим, і тепер він це покаже", – сказав Фінкель.
Нагадаємо, Деонтей зумів нокаутувати свого опонента в сьомому раунді. Для боксера це була перша перемога за 3 роки.
Тривалий час він мав "0" у графі поразки, але починаючи з лютого 2020 року програв 4 бої з 5. Його перемагали Тайсон Ф'юрі (двічі нокаутом), Джозеф Паркер (одноголосним рішенням суддів) та Чжан Чжилей (нокаутом). У жовтні 2022 року американець нокаутував фіна Роберта Хеленіуса.