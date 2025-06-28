Менеджер Вайлдера: Деонтей хоче вигравати титули

Шеллі Фінкель, менеджер колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 КО), оцінив майбутнє американського боксера.

Цитує менеджера Ring Magazine.

"Для нас це не питання суперників. Якщо подивитися навколо, то ви побачите, що не так багато великих боїв у надважкій вазі, які хочеться проводити. Є кілька. Деонтей може взяти участь у будь-якому з них...

Ми не хочемо битися заради гонорару. Ми хочемо битися, щоб вигравати титули та захищати їх, коли він перемагатиме, як робив це раніше. Сподіваюся, що те, що його підкосило, зробило його сильнішим, і тепер він це покаже", – сказав Фінкель.