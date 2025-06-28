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Менеджер Вайлдера: Деонтей хоче вигравати титули

Олександр Булава — 28 червня 2025, 18:41
Менеджер Вайлдера: Деонтей хоче вигравати титули
Деонтей Вайлдер
Getty Images

Шеллі Фінкель, менеджер колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 КО), оцінив майбутнє американського боксера.

Цитує менеджера Ring Magazine.

"Для нас це не питання суперників. Якщо подивитися навколо, то ви побачите, що не так багато великих боїв у надважкій вазі, які хочеться проводити. Є кілька. Деонтей може взяти участь у будь-якому з них...

Ми не хочемо битися заради гонорару. Ми хочемо битися, щоб вигравати титули та захищати їх, коли він перемагатиме, як робив це раніше. Сподіваюся, що те, що його підкосило, зробило його сильнішим, і тепер він це покаже", – сказав Фінкель.

Нагадаємо, Деонтей зумів нокаутувати свого опонента в сьомому раунді. Для боксера це була перша перемога за 3 роки.

Тривалий час він мав "0" у графі поразки, але починаючи з лютого 2020 року програв 4 бої з 5. Його перемагали Тайсон Ф'юрі (двічі нокаутом), Джозеф Паркер (одноголосним рішенням суддів) та Чжан Чжилей (нокаутом). У жовтні 2022 року американець нокаутував фіна Роберта Хеленіуса.

Деонтей Вайлдер

Деонтей Вайлдер

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