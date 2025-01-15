Фроч назвав дві причини, чому Ф'юрі міг завершити кар'єру

Колишній чемпіон світу в другій середній вазі Карл Фроч (33-2, 24 КО) назвав дві причини, які, ймовірно, могли вплинути на рішення Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) піти з боксу. "Циганського короля" або не влаштували умови за бій з Джошуа, або він вважає, що його засудили у реванші з Усиком.

Про це він сказав у новому випуску на своєму ютуб-каналі.

"Тут є два варіанти. Або йому запропонували погані умови за бій з Джошуа, або він дійсно вірить, що його пограбували у реванші з Усиком, що дійсно смішно. Це ганьба і сором, якщо ми не побачимо бій Тайсона проти Ентоні Джошуа. Якщо Тайсон вирішив закінчити, то гаразд. Але я думаю, що він ще вийде один раз на ринг, а суперником буде Джошуа", – сказав Фроч.

Зазначимо, що у квітні 2022 року Ф'юрі вже оголошував про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом британець повернувся до професійного боксу.

Нагадаємо, що минулого року він провів два поєдинки. В обох випадках його суперником був українець Олександр Усик. Перший бій відбувся 18 травня. Ф'юрі зазнав поразки роздільним рішенням суддів та втратив пояс чемпіона WBC.

Реванш відбувся 21 грудня. Українець ще більш переконливо здобув перемогу – всі судді нарахували 116:112 на користь Усика.