Бій Дюбуа – Джошуа побив рекорд відвідуваності у Великій Британії
Поєдинок за титул чемпіона IBF у суперважкій вазі між Даніелем Дюбуа та Ентоні Джошуа побив рекорд відвідуваності спортивних подій у Великій Британії.
Про це повідомляє журналіст Майкл Бенсон.
Фінальна кількість присутніх на стадіоні "Вемблі" в Лондоні склала 98 128 осіб. Зазначається, що така відвідуваність є рекордною не лише для боксерських шоу у Великій Британії, а й для спортивних подій загалом.
Нагадаємо, Дюбуа здобув перемогу, відправивши Джошуа в брутальний нокаут у п'ятому раунді, тим самим вперше захистивши титул IBF.
34-річний британський боксер тричі побував у нокдауні, а у 5-му раунді був відправлений у нокаут. Згідно зі статистикою CompuBox, ЕйДжей пропустив 79 ударів, 49 з них – силові.
Для Ентоні Джошуа це четверта поразка в кар'єрі. Раніше він поступався двічі українцю Олександру Усику (2021, 2022 роки), а також одного разу мексиканцеві Енді Руїсу (2019 рік).
Дюбуа здобув третю поспіль перемогу, вперше захистив чемпіонський пояс і тепер може претендувати на поєдинок із переможцем реваншу між українцем та його земляком Тайсоном Ф'юрі. Цей бій запланований на 21 грудня.