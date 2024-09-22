Бій Дюбуа – Джошуа побив рекорд відвідуваності у Великій Британії

Поєдинок за титул чемпіона IBF у суперважкій вазі між Даніелем Дюбуа та Ентоні Джошуа побив рекорд відвідуваності спортивних подій у Великій Британії.

Про це повідомляє журналіст Майкл Бенсон.

Фінальна кількість присутніх на стадіоні "Вемблі" в Лондоні склала 98 128 осіб. Зазначається, що така відвідуваність є рекордною не лише для боксерських шоу у Великій Британії, а й для спортивних подій загалом.

‼️ The Anthony Joshua vs Daniel Dubois final attendance number was 98,128 at Wembley Stadium, His Excellency Turki Alalshikh has said. New British boxing attendance record, the biggest crowd the sport has ever seen in the country. — Michael Benson (@MichaelBensonn) September 22, 2024

Нагадаємо, Дюбуа здобув перемогу, відправивши Джошуа в брутальний нокаут у п'ятому раунді, тим самим вперше захистивши титул IBF.

34-річний британський боксер тричі побував у нокдауні, а у 5-му раунді був відправлений у нокаут. Згідно зі статистикою CompuBox, ЕйДжей пропустив 79 ударів, 49 з них – силові.

Для Ентоні Джошуа це четверта поразка в кар'єрі. Раніше він поступався двічі українцю Олександру Усику (2021, 2022 роки), а також одного разу мексиканцеві Енді Руїсу (2019 рік).

Дюбуа здобув третю поспіль перемогу, вперше захистив чемпіонський пояс і тепер може претендувати на поєдинок із переможцем реваншу між українцем та його земляком Тайсоном Ф'юрі. Цей бій запланований на 21 грудня.