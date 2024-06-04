IBF не прийняла рішення щодо залишенння титулу Усику

Міжнародна боксерська федерація (IBF) не прийняла остаточного рішення щодо титулу чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика.

Про це повідомляє World Boxing News.

"Рішення щодо запиту Усика про виняток ще не прийняте, і ми не отримували запит для бою Дюбуа проти Джошуа", — розповів

представник IBF.