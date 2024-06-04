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IBF не прийняла рішення щодо залишенння титулу Усику

— 4 червня, 20:19
IBF не прийняла рішення щодо залишенння титулу Усику

Міжнародна боксерська федерація (IBF) не прийняла остаточного рішення щодо титулу чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика.

Про це повідомляє World Boxing News.

"Рішення щодо запиту Усика про виняток ще не прийняте, і ми не отримували запит для бою Дюбуа проти Джошуа", — розповів представник IBF.

Напередодні команда Усика звернулася до IBF, щоб зберегти титул абсолютного чемпіона світу.

Нагадаємо, Даніель Дюбуа 1 червня достроково переміг Філіпа Хрговича та став тимчасовим чемпіоном світу за версією IBF.

Бокс Олександр Усик Даніель Дюбуа

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