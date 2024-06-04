IBF не прийняла рішення щодо залишенння титулу Усику
— 4 червня, 20:19
Міжнародна боксерська федерація (IBF) не прийняла остаточного рішення щодо титулу чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика.
Про це повідомляє World Boxing News.
"Рішення щодо запиту Усика про виняток ще не прийняте, і ми не отримували запит для бою Дюбуа проти Джошуа", — розповів представник IBF.
Напередодні команда Усика звернулася до IBF, щоб зберегти титул абсолютного чемпіона світу.
Нагадаємо, Даніель Дюбуа 1 червня достроково переміг Філіпа Хрговича та став тимчасовим чемпіоном світу за версією IBF.