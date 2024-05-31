Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Хргович назвав умову, за якої Ф’юрі переможе Усика

Олександр Булава — 31 травня, 21:10
Хргович назвав умову, за якої Ф’юрі переможе Усика

Обов’язковий претендент на титул IBF у надважкій вазі Філіп Хргович (17-0, 14 KO) вважає, що британець Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) може перемогти в реванші абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (22-0, 14 КО)

Про це хорватський боєць розповів у коментарі Pro Boxing Fans.

"Я можу уявити, що Ф'юрі переможе Усика. Якщо він краще підготується, то зможе виграти. Вони обидва здатні перемогти. Ф'юрі чудово діяв протягом 4-5 раундів, але потім втратив свою енергію.

Отже, якщо він підготується краще, то я вважаю, що Тайсон зможе перемогти" – сказав Хргович

Хорват Філіп Хргович прокоментував бій-реванш між абсолютним чемпіоном з боксу у надважкій вазі Олександром Усиком та ексчемпіоном Тайсоном Ф’юрі.

Нещодавно промотуер Боб Арум підтвердив, що Фʼюрі скористався пунктом про реванш, а також назвав орієнтовну дату другого бою.

Напередодні Міжнародна боксерська федерація (IBF) вирішила, що український боксер не втратить пояс організації.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Філіп Хргович

Олександр Усик

Красюк: Усик не збирається завершувати кар'єру
IBF вирішила, чи залишати Усика абсолютним чемпіоном світу
Менеджер Ф'юрі назвав несподіваний результат бою з Усиком
Воррен назвав причину перенесення реваншу Усика та Ф'юрі
Суто формальності: Усика відсторонили від виступів

Останні новини