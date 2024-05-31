Хргович назвав умову, за якої Ф’юрі переможе Усика

Обов’язковий претендент на титул IBF у надважкій вазі Філіп Хргович (17-0, 14 KO) вважає, що британець Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) може перемогти в реванші абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (22-0, 14 КО)

Про це хорватський боєць розповів у коментарі Pro Boxing Fans.

"Я можу уявити, що Ф'юрі переможе Усика. Якщо він краще підготується, то зможе виграти. Вони обидва здатні перемогти. Ф'юрі чудово діяв протягом 4-5 раундів, але потім втратив свою енергію.

Отже, якщо він підготується краще, то я вважаю, що Тайсон зможе перемогти" – сказав Хргович