Холіфілд назвав боксера, який серйозно побив його у спарингу

Колишній абсолютний чемпіон світу Евандер Холіфілд (44-10-2, 29 КО) зізнався, що після спарингів із 19-річним Енді Руїсом зрозумів, що варто завершувати кар'єру.

Про це він сказав у коментарі для SecondsOut.

"Коли я спарингував із Руїсом, і коли йому було 19 років, він зміг побити мене.

Коли ми проводили спаринги, кожен день він робив одне і те ж... Тоді він був агресивним. Мене це трохи збентежило.

Я подумав: "Я чемпіон, а ти так бігаєш за мною?" Я зробив висновки, що молодість – це твоя сила. З віком силою стає досвід", – сказав Холіфілд.