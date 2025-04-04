Холіфілд назвав боксера, який серйозно побив його у спарингу
Колишній абсолютний чемпіон світу Евандер Холіфілд (44-10-2, 29 КО) зізнався, що після спарингів із 19-річним Енді Руїсом зрозумів, що варто завершувати кар'єру.
Про це він сказав у коментарі для SecondsOut.
"Коли я спарингував із Руїсом, і коли йому було 19 років, він зміг побити мене.
Коли ми проводили спаринги, кожен день він робив одне і те ж... Тоді він був агресивним. Мене це трохи збентежило.
Я подумав: "Я чемпіон, а ти так бігаєш за мною?" Я зробив висновки, що молодість – це твоя сила. З віком силою стає досвід", – сказав Холіфілд.
Енді Руїс наразі за кар'єру програвав лише Джозефу Паркеру та Ентоні Джошуа. Зазначимо, що в червні 2019 року Енді сенсаційно нокаутував Ей Джея.
Нагадаємо, бій Кубрата Пулева і Фабіо Вордлі знаходиться під загрозою зриву.