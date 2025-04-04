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Холіфілд назвав боксера, який серйозно побив його у спарингу

Руслан Травкін — 4 квітня 2025, 11:40
Холіфілд назвав боксера, який серйозно побив його у спарингу
Евандер Холіфілд і Леннокс Льюїс
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Колишній абсолютний чемпіон світу Евандер Холіфілд (44-10-2, 29 КО) зізнався, що після спарингів із 19-річним Енді Руїсом зрозумів, що варто завершувати кар'єру.

Про це він сказав у коментарі для SecondsOut.

"Коли я спарингував із Руїсом, і коли йому було 19 років, він зміг побити мене.

Коли ми проводили спаринги, кожен день він робив одне і те ж... Тоді він був агресивним. Мене це трохи збентежило.

Я подумав: "Я чемпіон, а ти так бігаєш за мною?" Я зробив висновки, що молодість – це твоя сила. З віком силою стає досвід", – сказав Холіфілд.

Енді Руїс наразі за кар'єру програвав лише Джозефу Паркеру та Ентоні Джошуа. Зазначимо, що в червні 2019 року Енді сенсаційно нокаутував Ей Джея.

Нагадаємо, бій Кубрата Пулева і Фабіо Вордлі знаходиться під загрозою зриву.

Бокс Енді Руїс Евандер Холіфілд

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