Хейні проведе бій з Лопесом у Саудівській Аравії

Володар титулу WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес (22-1, 13 КО) проведе бій проти колишнього абсолютного чемпіона свій у легкій вазі Девіна Хейні (31-0, 15 КО)

Про це повідомляє Boxing Scene.

Поєдинок відбудеться 16 серпня в Саудівській Аравії. Двобій відбудеться у проміжній вазі – 145 фунтів (близько 65,8 кг).

Обидва боксери погодилися пройти допінг-тестування, яке здійснює Добровільна антидопінгова асоціація (VADA).

У травні обоє провели свої поєдинки у травні на Таймс-Сквер у Нью-Йорку, де Хейні закрив поразку від Гарсії у нудному поєдинку з Раміресом. Лопес переміг американця Арнольда Барбосу (32-1, 11 КО).