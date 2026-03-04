Хейні: Бій з Гарсією – це наймасштабніша подія в боксі

Чемпіон WBO у напівсередній вазі Девін Хейні (33-0, 15 КО) відреагував на заклик володаря поясу WBC Раяна Гарсії (25-2, 20 КО) прийняти пропозицію про реванш.

Його слова передає The Ring.

"На мій погляд, бій із Раяном Гарсією – це наймасштабніша подія в боксі. Це дає дуже багато мені, моїй кар'єрі та послужному списку, але, як я вже казав, він має бути реалістом у цих переговорах. Я не збираюся погоджуватися на будь-що. Коли м'яч був на боці Раяна Гарсії, він не вклався у вагу, прийшов із позитивним допінг-тестом – там коївся повний хаос.

Цього разу ми так робити не будемо. Ми зробимо все правильно. Якщо він не хоче по-хорошому, ми підемо далі. Ми битимемося з хлопцем, який його переміг, і з яким він сам не хоче проводити реванш. Він же не викрикує ім'я Роллі. Якщо так і буде, то ми вийдемо проти Роллі, а якщо Раян Гарсія захоче стати реалістом, ми зможемо організувати цей бій зараз або пізніше.

Перше, що він сказав: "Гей, просто щоб ти знав – я сторона А". По-перше, ми навіть не почали серйозні переговори, щоб визначати, хто тут сторона А чи Б. І всі знають: якщо Його Високоповажність Туркі Аль аш-Шейх організовує бій, то поняття сторони А чи Б фактично зникає. Ти отримуєш свій гонорар і робиш свою справу.

Ці угоди настільки вигідні, що тобі байдуже. Я ніколи не питав, скільки отримує Браян Норман чи Хосе Рамірес, бо я задоволений тим, що отримую сам. Це не має значення. Не знаю, чи це були ігри розуму, чи якийсь його план, але це просто було нереалістично. Якщо ми вже говоримо про "сторони", то я – номер один у дивізіоні. Я той, хто переміг найкращого в цій вазі (Нормана). Він переміг найгіршого (Барріоса). Я в списку найкращих незалежно від вагової категорії. Тож якщо хтось тут і є стороною А, то це я", – сказав Хейні.