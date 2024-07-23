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Хан: Ф’юрі достроково переможе Усика в пізніх раунда

Олександр Булава — 23 липня, 19:22
Хан: Ф’юрі достроково переможе Усика в пізніх раунда

Британський колишній чемпіон світу Амір Хан вважає, що ексчемпіон WBC у надважкій вазі Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) зомже здолати чемпіоном WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО) у поєдинку-реванші.

Цитує Хана Seconds Out.

"Тайсон може виграти цей бій, якщо він буде дотримуватися свого плану. Йому потрібен той самий голод, як тоді, коли він бився з Володимиром Кличком за титул чемпіона світу. Якщо він відчуває той самий голод, він може перемогти будь-кого.

Думаю, що він трохи легковажно ставився до бою проти Усика, думав, що Олександр - маленький хлопець, і що він не буде таким сильним. Усик довів нам усім, що ми помилялись. В цей момент Тайсон повертається. Думаю, він краще впорається з Усиком.

Загалом він більший, кращий, сильніший боєць. Я сподіваюся, що Тайсон виграє цей бій, якщо він сприйме це більш серйозно, а я думаю, що він це зробить. Буде дострокова перемога Ф’юрі в пізніх раундах або одностайним рішенням суддів", — сказав Хан.

Нагадаємо, другий бій між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії. У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF.

Зазначимо, що організатор бою Туркі Аль-аш Шейх не приховує своєї підтримки Ф’юрі.

Бокс Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Амір Хан

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