Ексчемпіон світу назвав умову, за якої Ф'юрі може перемогти Усика

Колишній чемпіон світу Насім Хамед вважає, що Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) повинен бути активним в перших раундах бою-реваншу проти чемпіона світу за версіями WBO, WBA, WBC в надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Про це боксер розповів у коментарі Seconds Out.

"Він повинен виходити, тримати його на джебі й контролювати бій в центрі рингу. Він повинен бити його аперкотами, якими він бив його, і він повинен бити його сильно і подбати про те, щоб завдати йому болю в перших раундах, і тоді він переможе", – сказав Хамед.

Бій-реванш між Усиком та Ф'юрі відбудеться 21 грудня 2024 року в Саудівський Аравії.

Напередодні Олександр оголосив, що "дарує" титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Ентоні Джошуа — Даніель Дюбуа. Відтак українець втратив статус абсолютного чемпіона світу, а Даніель став повноцінним чемпіоном IBF.