Гвоздик: Як і всі, думав, що Берінчику не віддадуть перемогу

Український боксер Олександр Гвоздик думав, що перемогу віддадуть Еммануелю Наваррете, а не Денису Берінчику.

Про це Гвоздик розповів у інтерв’ю YouTube-каналу "Тайк Майсон".

"Мені здавалося, що не віддадуть. Я вважаю, що Денис переміг у цьому бою, але я зі свого досвіду знаю, як трапляється, коли чужинець приїздить до США, боксує з боксером Top Rank на шоу Top Rank.

Я не очікував, що піднімуть руку Дениса. Ви можете побачити, якщо подивитесь на обличчя Дениса, коли оголошували результат - навіть для нього, якоюсь мірою, це була несподіванка. Я також, як і всі думав, що перемогу не віддадуть.

Денис переміг, але це не була тотальна перевага. Це був достатньо рівний та конкурентний бій. Я думав, що піднімуть руку з іншого боку. Але сталося як сталося. Це дуже добре", — сказав Гвоздик.