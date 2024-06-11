Може, це і ознака недооцінки: Гвоздик підозрює, що Бенавідес легковажно ставиться до бою

Український боксер Олександр Гвоздик (20-1, 16 КО) вважає, що коректна поведінка Давида Бенавідеса (28-0, 24 КО) свідчить про недооцінку.

Таку думку він висловив у інтерв’ю YouTube-каналу "Тайк Майсон".

"Може, це і є ознака недооцінки, тому що, мені здається, в його випадку весь треш-ток – це такий собі захисний рефлекс, коли тобі страшно. А зараз, мені здається, він почувається комфортно, тому й немає такої потреби, скажімо так, якось впливати на мене морально, як він це робить з іншими боксерами.

Може так, а може й не так. Я насправді небагато думаю про те, які в нього думки. Я знаю, що мені треба робити, я виконую свою роботу. Моя задача – показати той бокс, який я вважаю достатнім, щоб його перемогти, а не розраховувати на якийсь невдалий підхід від нього", — сказав Гвоздик.

Бій між Олександром та Давидом за титул чемпіона WBC в напівважкій вазі відбудеться в ніч з 15 на 16 червня.