Гвоздик назвав перевагу Усика над Ф'юрі

Український боксер напівважкої ваги Олександр Гвоздик (20-1, 15 КО) впевнений у перемозі абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (22-0, 14 КО) над Тайсоном Ф’юрі (34−1−1, 24 КО) в бої-реванші.

Цитує Гвоздика BoxingScene.

"Думаю, у матчі-реванші для Ф'юрі буде ще гірше. Я знаю Усика, якщо він спіймав тебе, то не відпустить. У наступному бою він буде ще більш впевненим. Ф'юрі краще битися з Ентоні Джошуа.

Перший бій був просто блискучим виступом Усика. Він перемагав Ф'юрі всюди, на рингу та поза ним. Тайсон любить грати в розумові ігри, у цьому випадку це було повною протилежністю. Я думаю, що Усик йому в голову вліз. Я не бачив Ф'юрі таким впевненим, як раніше, коли він був вбивцею і супервпевненим.

З Усиком він намагався зробити те саме, але в його очах і міміці видно, що він інший і нервовий. Він нервував на рингу. Усик — заслужений перший номер у світі незалежно від вагової категорії", — сказав Гвоздик.