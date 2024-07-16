Маккрорі вважає, що бій між Ф'юрі та Джошуа ніколи не відбудеться

Колишній чемпіон світу у першому важкому дивізіоні Глен Маккрорі вважає, що бій між Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) ніколи не відбудеться.

Його слова передає Talksport.

"Часто стається так, що бої, які ви дійсно хочете побачити, не відбуваються. Декілька років тому це був би приголомшливий бій, але вони втратили свій шанс.

Я не впевнений, що їхній бій колись відбудеться, якщо Ф'юрі не виграє реванш проти Усика, значить, він зробив все, що міг, і заробив достатньо грошей. Так само, якщо Джошуа погано виступить проти Дюбуа. Їм це не потрібно, а коли голод зникає, боєць ніколи не стане таким, як раніше.

У житті кожного боксера настає момент, коли він знаходиться на своєму піку, а решта — це скочування вниз, і вони обидва зараз на вершині своєї сили", — сказав Маккрорі.