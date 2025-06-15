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Гітчінс після перемоги над Камбососом викликав на бій Хейні

Олександр Булава — 15 червня 2025, 19:25
Гітчінс після перемоги над Камбососом викликав на бій Хейні
MatchroomBoxing

Володар титулу IBF у першій напівсередній вазі Річардсон Гітчінс (20-0, 8 КО) заявив про намір вийти на ринг проти колишнього абсолютного чемпіона в легкій вазі Девіна Хейні (31-0, 15 КО).

Цитує боксера Boxing 24/7.

"Я хочу великих боїв. Після мого останнього бою я одразу викликав Теофімо. Очевидно, у нього інші плани, тому я не знаю, що буде далі, але я дивлюся в камеру. Девін Хейні давай битися.

Наступний Девін Хейні! До біса Девіна Хейні та Білла Хейні. Нью-Йорку, вставай! Ми тут, крихітко", – заявив Гітчінс.

Нагадаємо, напередодні Гітчінс у 8 раунді нокаутував Джорджа Камбососа.

Для Річардсона це був перший захист титулу. Кілька місяців тому Камбосос переміг Джейка Віллі на вечорі боксу в Австралії. Бій пройшов усю дистанцію з 12 раундів та завершився одноголосним рішенням суддів – 117:111, 117:111, 115:113.

Девін Хейні

Девін Хейні

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