Гітчінс після перемоги над Камбососом викликав на бій Хейні

Володар титулу IBF у першій напівсередній вазі Річардсон Гітчінс (20-0, 8 КО) заявив про намір вийти на ринг проти колишнього абсолютного чемпіона в легкій вазі Девіна Хейні (31-0, 15 КО).

Цитує боксера Boxing 24/7.

"Я хочу великих боїв. Після мого останнього бою я одразу викликав Теофімо. Очевидно, у нього інші плани, тому я не знаю, що буде далі, але я дивлюся в камеру. Девін Хейні давай битися.

Наступний Девін Хейні! До біса Девіна Хейні та Білла Хейні. Нью-Йорку, вставай! Ми тут, крихітко", – заявив Гітчінс.