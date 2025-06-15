Гітчінс після перемоги над Камбососом викликав на бій Хейні
Володар титулу IBF у першій напівсередній вазі Річардсон Гітчінс (20-0, 8 КО) заявив про намір вийти на ринг проти колишнього абсолютного чемпіона в легкій вазі Девіна Хейні (31-0, 15 КО).
Цитує боксера Boxing 24/7.
"Я хочу великих боїв. Після мого останнього бою я одразу викликав Теофімо. Очевидно, у нього інші плани, тому я не знаю, що буде далі, але я дивлюся в камеру. Девін Хейні давай битися.
Наступний Девін Хейні! До біса Девіна Хейні та Білла Хейні. Нью-Йорку, вставай! Ми тут, крихітко", – заявив Гітчінс.
Нагадаємо, напередодні Гітчінс у 8 раунді нокаутував Джорджа Камбососа.
Для Річардсона це був перший захист титулу. Кілька місяців тому Камбосос переміг Джейка Віллі на вечорі боксу в Австралії. Бій пройшов усю дистанцію з 12 раундів та завершився одноголосним рішенням суддів – 117:111, 117:111, 115:113.