Гірн: Джошуа переможе Дюбуа за три раунди

Промоутер Едді Гірн вважає, що ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-3, 25 KO) здобуде легку перемогу над володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (21-2, 20 KO).

Про це промоутер розповів у коментарі iFL TV.

"Багато залежить від того, як Дюбуа підійде до бою. Якщо він вийде гарячим, як у бою з Філіпом Хрговичем, то, знаєте, він зробить багато помилок, і якщо він припуститься їх, то для нього все завершиться.

Команда Даніеля може вважати, що це його найкращий шанс. Я думаю, що Джошуа переможе його за три раунди", – сказав Гірн.