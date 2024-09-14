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Гірн: Джошуа переможе Дюбуа за три раунди

Олександр Булава — 14 вересня, 14:23
Гірн: Джошуа переможе Дюбуа за три раунди
Getty images

Промоутер Едді Гірн вважає, що ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-3, 25 KO) здобуде легку перемогу над володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (21-2, 20 KO).

Про це промоутер розповів у коментарі iFL TV.

"Багато залежить від того, як Дюбуа підійде до бою. Якщо він вийде гарячим, як у бою з Філіпом Хрговичем, то, знаєте, він зробить багато помилок, і якщо він припуститься їх, то для нього все завершиться.

Команда Даніеля може вважати, що це його найкращий шанс. Я думаю, що Джошуа переможе його за три раунди", – сказав Гірн.

Бій відбудеться 21 вересня на стадіоні "Вемблі". Напередодні стало відомо, що український боксер Олександр Усик відвідає цей поєдинок.

У червні 2024 року, після історичної перемоги над Тайсоном Ф’юрі, українець вирішив відмовитися від титулу IBF, щоб за нього могли позмагатися Джошуа та Дюбуа.

Едді Гірн Ентоні Джошуа Даніель Дюбуа

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