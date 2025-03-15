Гірн: Джошуа повернеться до тренувань через вісім-десять тижнів

Промоутер Едді Гірн заявив, що ексчемпіон світу Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) зможе відновити повноцінні тренування через вісім-десять тижнів.

Цитує промоутера Boxing Scene.

"Він досить розслаблений, але, чесно кажучи, я думаю, що єдині бої, які дійсно цікавлять його, це Дюбуа і Тайсон Ф’юрі. Це не означає, що він не буде битися з кимось ще. Але він уже побив Джозефа Паркера, хоча у Паркера чудова серія. Але Агіт Кабаєл має відмінну серію.

Джошуа не зможе знову бити чи нормально тренуватися протягом восьми-десяти тижнів", – розповів Гірн.