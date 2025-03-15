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Гірн: Джошуа повернеться до тренувань через вісім-десять тижнів

Олександр Булава — 15 березня 2025, 12:42
Гірн: Джошуа повернеться до тренувань через вісім-десять тижнів
Ентоні Джошуа
Getty Images

Промоутер Едді Гірн заявив, що ексчемпіон світу Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) зможе відновити повноцінні тренування через вісім-десять тижнів.

Цитує промоутера Boxing Scene.

"Він досить розслаблений, але, чесно кажучи, я думаю, що єдині бої, які дійсно цікавлять його, це Дюбуа і Тайсон Ф’юрі. Це не означає, що він не буде битися з кимось ще. Але він уже побив Джозефа Паркера, хоча у Паркера чудова серія. Але Агіт Кабаєл має відмінну серію.

Джошуа не зможе знову бити чи нормально тренуватися протягом восьми-десяти тижнів", – розповів Гірн.

Нагадаємо, 21 вересня Дюбуа переміг Джошуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут.

Даніель у лютому знявся зі свого поєдинку проти Джозефа Паркера. Очікувалось, що переможець цього бою стане наступним суперником Усика.

Едді Гірн Ентоні Джошуа

Ентоні Джошуа

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