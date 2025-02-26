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Це буде правильно: Гірн – про наступного суперника Джошуа

Олександр Булава — 26 лютого 2025, 14:59
Це буде правильно: Гірн – про наступного суперника Джошуа
Ентоні Джошуа
Getty Images

Едді Гірн, промоутер британського надважковаговика Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО), заявив, що наступним суперником його клієнта може стати Даніель Дюбуа.

Цитує промоутера Sky Sports.

"Я думаю, що правильним було б провести реванш з Даніелем Дюбуа, я думаю, це те, що він хотів би зробити, щоб отримати ще один шанс на титульний бій.

Ми хочемо битися з Тайсоном Ф'юрі, але знаємо, що він на цей час завершив кар’єру. Сподіваюся він дивився цей вечір боксу, і волосся на його руках трохи стало дибки. Ми могли б зробити щось дійсно особливе", – сказав Гірн.

Нагадаємо, 21 вересня Дюбуа переміг Джошуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут.

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