Це буде правильно: Гірн – про наступного суперника Джошуа

Едді Гірн, промоутер британського надважковаговика Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО), заявив, що наступним суперником його клієнта може стати Даніель Дюбуа.

Цитує промоутера Sky Sports.

"Я думаю, що правильним було б провести реванш з Даніелем Дюбуа, я думаю, це те, що він хотів би зробити, щоб отримати ще один шанс на титульний бій.

Ми хочемо битися з Тайсоном Ф'юрі, але знаємо, що він на цей час завершив кар’єру. Сподіваюся він дивився цей вечір боксу, і волосся на його руках трохи стало дибки. Ми могли б зробити щось дійсно особливе", – сказав Гірн.