Промоутер назвав потенційних суперників Джошуа

Голова Matchroom Едді Хірн назвав одразу трьох потенційних суперників для колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-3, 25 KO)

Цитує промоутера iFL TV.

"Його Високоповажність Туркі Аль аш-Шейх хотів би, щоб Джошу став хедлайнером на "Вемблі". Це було б неймовірно для сезону в Ер-Ріяді та для британського боксу, але поки не визначено хто буде суперником.

Є Чжан Чжилей — чудовий бій. Даніель Дюбуа — ще один чудовий поєдинок. Такоєж на ходу Джозеф Паркер.

Наша мета полягає в тому, щоб Ей Джей знову став чемпіоном світу в надважкій вазі", — сказав Гірн.