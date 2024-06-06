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Промоутер назвав потенційних суперників Джошуа

Олександр Булава — 6 червня, 19:16
Промоутер назвав потенційних суперників Джошуа

Голова Matchroom Едді Хірн назвав одразу трьох потенційних суперників для колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-3, 25 KO)

Цитує промоутера iFL TV.

"Його Високоповажність Туркі Аль аш-Шейх хотів би, щоб Джошу став хедлайнером на "Вемблі". Це було б неймовірно для сезону в Ер-Ріяді та для британського боксу, але поки не визначено хто буде суперником.

Є Чжан Чжилей — чудовий бій. Даніель Дюбуа — ще один чудовий поєдинок. Такоєж на ходу Джозеф Паркер.

Наша мета полягає в тому, щоб Ей Джей знову став чемпіоном світу в надважкій вазі", — сказав Гірн.

Нещодавно повідомлялося, що команди Джошуа та Дюбуа працюють над організацією бою.

Напередодні Даніель достроково переміг Філіпа Хрговича та став тимчасовим чемпіоном світу за версією IBF. Повноцінним володарем титулу є українець Олександр Усик (22-0, 14 КО), який вже перемагав Дюбуа достроково в серпні 2023 року.

Бокс Едді Гірн Ентоні Джошуа

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