Промоутер назвав потенційних суперників Джошуа
Голова Matchroom Едді Хірн назвав одразу трьох потенційних суперників для колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-3, 25 KO)
Цитує промоутера iFL TV.
"Його Високоповажність Туркі Аль аш-Шейх хотів би, щоб Джошу став хедлайнером на "Вемблі". Це було б неймовірно для сезону в Ер-Ріяді та для британського боксу, але поки не визначено хто буде суперником.
Є Чжан Чжилей — чудовий бій. Даніель Дюбуа — ще один чудовий поєдинок. Такоєж на ходу Джозеф Паркер.
Наша мета полягає в тому, щоб Ей Джей знову став чемпіоном світу в надважкій вазі", — сказав Гірн.
Нещодавно повідомлялося, що команди Джошуа та Дюбуа працюють над організацією бою.
Напередодні Даніель достроково переміг Філіпа Хрговича та став тимчасовим чемпіоном світу за версією IBF. Повноцінним володарем титулу є українець Олександр Усик (22-0, 14 КО), який вже перемагав Дюбуа достроково в серпні 2023 року.