Гатчінсон здолав Тейлора у бою за пояс WBO Global
Британський боксер напівважкої ваги Віллі Гатчінсон (20-2, 14 КО) здобув перемогу над земляком Езрою Тейлором (13-1, 9 KO) у бою за титул WBO Global.
Бій відбувся у Манчестері в андеркарді поєдинку між Мозесом Ітаумою та Джермейн Франкліном.
Гатчінсон захопив ініціативу з перших хвилин та впевнено забирав кожен раунд. З сьомої трихвилинки різниця стала очевидною. Віллі нав'язав свій ритм і поступово знищував Тейлора своєю майстерністю та досвідом.
У підсумку судді віддали йому одноголосну перемогу в 10-раундовому поєдинку – 99-91, 98-92 та 98-92.
