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Він зараз на підйомі: Фроч – про фаворита поєдинку між Дюбуа та Паркером

Олександр Булава — 20 лютого 2025, 19:30
Він зараз на підйомі: Фроч – про фаворита поєдинку між Дюбуа та Паркером
Даніель Дюбуа та Джозеф Паркер
Getty Images

Колишній чемпіон Карл Фроч вважає, що володар титулу IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) достроково виграє бій у тимчасового чемпіона WBO Джозефа Паркера (35-3, 23 KO).

Цитує боксера talkSPORT.

"Я вважаю, що Дюбуа має бути фаворитом, у нього потужний удар.

Паркер схильний втомлюватися по ходу бою. Він міцний і сильний, але його удари не відповідають рівню топових бійців. Йому доведеться продовжувати боксувати й рухатися всі 12 раундів", – розповів він.

Також Фроч спрогнозував хід поєдинку та назвав умову дострокової перемоги Дюбуа.

"Дюбуа зараз на підйомі після перемоги над Джошуа і тепер володіє титулом IBF. Я думаю, що якщо він почне тиснути на Паркера з 5-го або 6-го раунду, він зможе перенести цей темп у другу половину бою і наблизитися до перемоги.

У Дюбуа хороший джеб, а коли він потрапляє правою рукою, ці удари дуже руйнівні...

Якщо бій затягнеться на всю відстань, результат буде близьким, але я вірю, що Дюбуа вийде переможцем. Я не сумніваюся – я думаю, що Дюбуа переможе Паркера в захопливому бою і, ймовірно, завершить його раніше", – розповів Фроч.

Поєдинок відбудеться 22 лютого цього року в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Нагадаємо, після перемоги Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі Дюбуа піднявся на ринг і закликав Усика провести реванш – українець погодився. Туркі Аль

Джозеф Паркер Даніель Дюбуа Карл Фроч

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