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Він занадто сильний: Фроч – про потенційний бій Дюбуа з Ф'юрі

Олександр Булава — 23 травня 2025, 16:30
Він занадто сильний: Фроч – про потенційний бій Дюбуа з Ф'юрі
Getty Images

Колишній чемпіон світу Карл Фроч оцінив потенційний бій між володарем титулу IBF у надважкій вазі Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО) з ексчемпіоном Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО).

Цитує Фроча Seconds Out.

"Даніел Дюбуа — це непоганий варіант для бою, він молодий, голодний лев. Знаю, що зараз він зайнятий реваншем з Усиком, але бій Дюбуа проти Ф’юрі міг би бути доволі цікавим.

Проте я думаю, що Ф’юрі був би для нього занадто сильним. Але хто знає, правда?", – розповів Фроч.

Нагадаємо, після другої поразки від Олександра Усика Тайсон заявив, що йде з професійного боксу.

Зазначимо, що у квітні 2022 року Ф'юрі вже оголошував про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом британець повернувся до професійного боксу.

Раніше відомий промоутер Едді Гірн закликав "Циганського короля" повернутись на ринг.

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