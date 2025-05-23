Він занадто сильний: Фроч – про потенційний бій Дюбуа з Ф'юрі

Колишній чемпіон світу Карл Фроч оцінив потенційний бій між володарем титулу IBF у надважкій вазі Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО) з ексчемпіоном Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО).

Цитує Фроча Seconds Out.

"Даніел Дюбуа — це непоганий варіант для бою, він молодий, голодний лев. Знаю, що зараз він зайнятий реваншем з Усиком, але бій Дюбуа проти Ф’юрі міг би бути доволі цікавим.

Проте я думаю, що Ф’юрі був би для нього занадто сильним. Але хто знає, правда?", – розповів Фроч.