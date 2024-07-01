Промоутер Ф'юрі: Усик не побив Тайсона у першому бою

Френк Воррен, який є промоутером Тайсона Ф'юрі (34−1−1, 24 КО), вважає, що Олександр Усик (22-0, 14 КО) не виграв перший бій з британським боксером.

Про це Воррен розповів у коментарі Seconds Out.

"Подивимося, чи зможе Тайсон Ф'юрі зробити те, що не зміг зробити Ентоні Джошуа. ЕйДжей ніяк не зміг побити Усика у двох боях. Побачимо, чи Тайсон доведе, що всі неправі 21 грудня. Одне точно можу сказати — Усик не побив Ф'юрі у першому бою", — сказав Воррен.

Бій-реванш між Усиком та Ф'юрі відбудеться 21 грудня 2024 року.

Напередодні Олександр оголосив, що "дарує" титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Джошуа — Дюбуа. Відтак українець втратив статус абсолютного чемпіона світу, а Даніель став повноцінним чемпіоном IBF.