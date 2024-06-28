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Промоутер Ф'юрі пояснив відмову Усика від титулу IBF

Олександр Булава — 28 червня, 11:30
Промоутер Ф'юрі пояснив відмову Усика від титулу IBF

Френк Воррен, який є промоутером Тайсона Ф'юрі, вважає, що Олександр Усик (22-0, 14 КО) відмовився від титулу IBF заради грошей.

Цитує Воррена Boxing News 24/7.

"Усі дороги знову приведуть до об’єднання. Усик отримає величезний гонорар за реванш проти Ф’юрі, на який він уклав контракт. Ось у чому полягає ситуація. Для нього це чистий бізнес.

Якби йшлося про те, щоб утримати пояси, він би не відмовився від титулу IBF. Усик займається цим заради грошей, і очевидно, що реванш — це масштабний бій, який кожен хоче побачити.

Що б не сталося, переможець бою Джошуа — Дюбуа побореться з переможцем того бою, і чотири пояси знову будуть на кону", — сказав Воррен.

Бій-реванш між Усиком та Ф'юрі відбудеться 21 грудня 2024 року.

Напередодні Олександр оголосив, що "дарує" титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Джошуа — Дюбуа. Відтак українець втратив статус абсолютного чемпіона світу, а Даніель став повноцінним чемпіоном IBF.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Френк Воррен

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