Сміт: Джошуа перебуває у найкращій формі, він зможе побити Усика

Промоутер Matchroom Boxing Френк Сміт вважає, що ексчемпіон світу Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) може перемогти чемпіона світу за версіями WBO, WBA, WBC в надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Його слова передає Boxing-social.

"Ентоні Джошуа перебуває в найкращій формі, в якій він був за весь час своєї професійної кар'єри, і я вірю, що він може побити Усика. Я вірю, що вони всі можуть перемогти один одного, я вірю, що Тайсон Ф'юрі може вийти на ринг і побити Олександра Усика, це не є заздалегідь розв'язаним питанням. Він був попереду після шести/семи раундів, але Усик знайшов спосіб. Усик завдав Ф'юрі більше болю, ніж коли-небудь завдавав Ей Джею, тож ви можете витягнути всі ці порівняння з усіх цих різних боїв.

Ви подивіться на другий бій Джошуа та Усика. Вони всі можуть перемогти один одного, саме тому ми любимо бокс у важкій вазі", — сказав Френк.