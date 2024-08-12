Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Усик назвав бійця, з яким він може провести поєдинок

Андрій Яросименко — 12 серпня, 10:15
Усик назвав бійця, з яким він може провести поєдинок

Чемпіон WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) назвав ім'я бійця, з яким він може провести поєдинок.

Про це він заявив на YouTube-каналі Mail Sport Boxing.

"Мені особисто не хочеться ніяких реваншів, але коли ми вдруге переможемо Ф’юрі, і коли Ентоні Джошуа переможе Даніеля Дюбуа, звичайно, вони захочуть провести третій бій. З мого погляду, я не маю права відмовити Ентоні в третьому бою, тому що він дав мені два неймовірні поєдинки. Джошуа допоміг мені стати ще відомішим у світі. Це зробив Ентоні. І якщо так станеться, з Божою допомогою, то я готовий вийти на третій поєдинок з Ентоні", — сказав Усик.

Нагадаємо, другий бій між українцем та британцем має відбутися наприкінці грудня. У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Джошуа — Дюбуа.

Бокс Ентоні Джошуа Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Даніель Дюбуа

Олександр Усик

Усик: У легкості не можна знайти діаманти, тому що їх там немає
Усик особисто привітав Хижняка з перемогою на Олімпійських іграх-2024
Чемпіонська арифметика. Скільки Хижняк отримає від Усика і держави за золоту медаль Олімпіади
Легендарна компанія для Хижняка. Які українські боксери здобували золото на Олімпіаді
Екстренер збірної України: Безсумнівно, гроші, які пообіцяв Усик, додають Хижняку мотивації

Останні новини