Усик назвав бійця, з яким він може провести поєдинок

Чемпіон WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) назвав ім'я бійця, з яким він може провести поєдинок.

Про це він заявив на YouTube-каналі Mail Sport Boxing.

"Мені особисто не хочеться ніяких реваншів, але коли ми вдруге переможемо Ф’юрі, і коли Ентоні Джошуа переможе Даніеля Дюбуа, звичайно, вони захочуть провести третій бій. З мого погляду, я не маю права відмовити Ентоні в третьому бою, тому що він дав мені два неймовірні поєдинки. Джошуа допоміг мені стати ще відомішим у світі. Це зробив Ентоні. І якщо так станеться, з Божою допомогою, то я готовий вийти на третій поєдинок з Ентоні", — сказав Усик.

Нагадаємо, другий бій між українцем та британцем має відбутися наприкінці грудня. У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Джошуа — Дюбуа.