Нганну зробив прогноз на бій Тайсон — Пол

Колишній чемпіон UFC у надважкій вазі камерунець Франсіс Нганну вважає, що Майк Тайсон без проблем переможе ютубера Джейка Пола.

Його слова цитує talkSPORT.

"Чи зможе Майк надерти дупу Полу? Так, я вірю в це. Послухай Джейк, я бачив, як Тайсон рухається. Він, як і раніше, дуже хороший. У будь-якому разі Майк Тайсон переможе тебе. Ми говоримо про Майка. Майк - це щось інше. Він приклад для наслідування", — сказав Нганну.

Нагадаємо, 37-річний камерунець провів два поєдинки за правилами боксу. Спочатку непогано проявив себе проти Тайсона Ф'юрі — британець виграв лише роздільним рішенням суддів. У наступному поєдинку відбувся провал проти Ентоні Джошуа — Нганну поступився нокаутом у другому раунді.

Наступний свій поєдинок Франсіс проведе проти бразильця Ренана Феррейри, який є чемпіоном промоції PFL. Бій відбудеться 19 жовтня. Місце проведення зустрічі стане відомим пізніше.

Раніше ми писали, що між Тайсоном та Полом відбулася штовханина на пресконференції. Поєдинок між 58-річним Тайсоном та ютубером Полом заплановано на 15 листопада.