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Захотів ляща від чемпіона: фанат здивував Усика незвичайним проханням

Богдан Войченко — 25 квітня 2025, 00:25
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Захотів ляща від чемпіона: фанат здивував Усика незвичайним проханням

Український блогер зустрів на вулиці чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика і здивував його незвичним проханням.

Фанат попросив боксера дати йому ляща, "щоб боліло, але від нього".

Усик здивувався і відмовив, сказавши, що то буде сильного дорого для фана, до того ж безкоштовно він нікого не б'є. Натомість Олександр подарував хлопцю теплі обійми.

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За це блогер вирішив віддячити боксеру усім, що було в нього в сумці, окрім цигарок, вважаючи, що той не курить. Чемпіон не втратив можливості підколоти, заявивши: "А хто тобі сказав, що я не курю?"

Розійшлися хлопці на гумористичній ноті – Усик попросив подарувати йому квартиру при наступній зустрічі.

@gaskon_official7 якщо лящ - то від Усіка 🥰 ☠️ 🧸 #gaskon_official7 #рек #усик ♬ оригинальный звук - Gaskon 🥋

Нагадаємо, у грудні 37-річний українець переміг Тайсона Ф’юрі у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів.

Свій наступний бій українець, імовірно, проведе проти Даніеля Дюбуа. Очікується, що поєдинок відбудеться 12 липня на лондонському стадіоні "Вемблі".

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