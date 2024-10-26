Навіщо мені за кимось бігати: Ф'юрі назвав бажаного суперника після реваншу з Усиком

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 KO) хоче провести третій бій проти чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO і IBO Олександра Усика (22-0, 14 KO) після реваншу у грудні.

Слова британця наводить ESPN.

"Я сподіваюся, що переможу Усика і ми влаштуємо трилогію. У мене до цього вже було дві трилогії, чому б не провести третю? Це велике протистояння для нас обох. Навіщо мені бігати за кимось ще?", – сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, 21 грудня Олександр Усик проведе бій-реванш проти Тайсона Ф'юрі. Українець переміг британця в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.