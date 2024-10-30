Ф’юрі: Якщо хтось і повинен був мене перемогти, то я радий, що це зробив Усик

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 KO) після поразки від володаря поясів WBA, WBC, WBO та IBO Олександра Усика (22-0, 14 КО) зізнався, що радий, що якщо і програв, то такій людині і такому боксеру.

Про це Ф'юрі розповів YouTube-каналу iFL TV.

"Якщо ви подивитеся хайлайти бою, то там тільки й видно, як протягом 30 секунд мене носить на всі боки. Весь поєдинок не був таким, але це те, що вони використовують. Так що я віддаю належне Усику, його сім'ї та всім іншим. Мої вітання.

Якщо хтось і повинен був мене перемогти, то я радий, що це зробив Усик, тому що він богобоязливий християнин і сім'янин. Тому я віддаю належне цьому хлопцеві".

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.

Нещодавно між боксерами відбулась дуель поглядів.