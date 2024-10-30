Ф'юрі порівняв нічию з Вайлдером і поразку від Усика

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 KO) до поразки від володаря поясів WBA, WBC, WBO та IBO Олександра Усика (22-0, 14 КО) поставився так само спокійно, як і до нічиєї в першому поєдинку з Деонтеєм Вайлдером (43-4-1, 42 KO).

Про це Ф'юрі розповів YouTube-каналу iFL TV.

"Чи був я більше розчарований нічиєю в першому бою з Вайлдером, ніж поразкою від Усика? Ні, не був. Обидва ці бої були досить близькими. А якщо поєдинок близький, то ти завжди можеш очікувати, що він закінчиться нічиєю або перемогою суперника.

Зрештою, Усик переміг роздільним рішенням, тож я віддаю належне цьому хлопцеві. Він не переміг за очками явно, чи не так? Якби я виграв суддівським рішенням, то був би молодцем. Усик виграв із мінімальною різницею. Ось і все. Що я можу зробити?", – сказав Ф'юрі в інтерв'ю YouTube-каналу iFL TV.

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.

Нещодавно між боксерами відбулась дуель поглядів.