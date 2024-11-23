У Бога був план: Ф'юрі – про поразку від Усика

Колишній чемпіон у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі вважає, що володар титулів WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик заслужено переміг у першому поєдинку.

Про це "Циганський король" сказав у сюжеті TNT Sports Boxing на YouTube.

"Я дуже щасливий. Це був хороший бій. Слухайте, він переміг рішенням суддів, фантастика. Я дуже вірю в Бога. Тому вірю, що Бог має план для кожного, і план був, щоб Усик виграв цей бій. Він це зробив, усе чесно"", — сказав Тайсон.

Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

Нагадаємо, бій Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.