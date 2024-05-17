Ф'юрі: Я йду за серцем Усика
— 17 травня, 22:50
Володар пояса WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) пообіцяв знищити чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО) в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу.
Таку заяву британець зробив після процедури зважування.
"Я готовий до рок-н-ролу та феєрверків завтра вночі.
Я нокаутую цього маленького ї****а. Я йду за його серцем, п***й на його пояси, я йду за його ї***м серцем.
Н***й його та його команду", — сказав Ф’юрі.
За результатами зважування Ф'юрі переважив Усика на 13 кілограмів, його вага склала 118,8 кг проти 105,9 кг в українця.
Бій відбудеться 18 травня 2024 року в Саудівській Аравії. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.