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Ф'юрі: Я йду за серцем Усика

— 17 травня, 22:50
Ф'юрі: Я йду за серцем Усика

Володар пояса WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) пообіцяв знищити чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО) в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу.

Таку заяву британець зробив після процедури зважування.

"Я готовий до рок-н-ролу та феєрверків завтра вночі.

Я нокаутую цього маленького ї****а. Я йду за його серцем, п***й на його пояси, я йду за його ї***м серцем.

Н***й його та його команду", сказав Ф’юрі.

За результатами зважування Ф'юрі переважив Усика на 13 кілограмів, його вага склала 118,8 кг проти 105,9 кг в українця.

Бій відбудеться 18 травня 2024 року в Саудівській Аравії. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

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