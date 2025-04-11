Ф'юрі показав, як боксує з грушею у спортзалі
Тайсон Ф'юрі
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Колишній чемпіон світу британець Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) продовжує активно тренуватися та підтримувати свою форму.
Одним з таких відео "Циганський король" поділився у соцмережі Х.
Зокрема, Тайсон показав, як працює на надважкому боксерському мішку, відпрацьовуючи джеби та удари по корпусу.
Нагадаємо, після другої поразки від Олександра Усика колишній чемпіон світу заявив, що йде з професійного боксу.
Зазначимо, що у квітні 2022 року Ф'юрі вже оголошував про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом британець повернувся до професійного боксу.
Раніше менеджер боксера заявив, що Тайсон – у відставці.