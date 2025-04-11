Ф'юрі показав, як боксує з грушею у спортзалі

Колишній чемпіон світу британець Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) продовжує активно тренуватися та підтримувати свою форму.

Одним з таких відео "Циганський король" поділився у соцмережі Х.

Зокрема, Тайсон показав, як працює на надважкому боксерському мішку, відпрацьовуючи джеби та удари по корпусу.

Even in retirement, Tyson Fury is looking crisp ⚡️



📹 @Tyson_Fury via Instagram pic.twitter.com/BxTbdpTbLX — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) April 11, 2025

Нагадаємо, після другої поразки від Олександра Усика колишній чемпіон світу заявив, що йде з професійного боксу.

Зазначимо, що у квітні 2022 року Ф'юрі вже оголошував про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом британець повернувся до професійного боксу.

Раніше менеджер боксера заявив, що Тайсон – у відставці.