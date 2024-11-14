Неочікуване місце: Ф’юрі почав тренувальний табір перед реваншем з Усиком

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 KO) почав активну фазу підготовки до другого бою з Олександром Усиком (22-0, 14 КО).

Про це він повідомив у Instagram.

"Циганський король повернувся. Тренувальний табір на Мальті", – написав Ф ’юрі.

Усик розпочав тренувальний табір значно раніше за британця. Українець регулярно ділиться відео процесу підготовки. Наприклад, нещодавно він показав, як танцює під час одного із занять.

Реванш між Усиком і Ф’юрі провели перший бій 18 травня. Тоді перемогу в поєдинку за статус абсолютного чемпіона світу здобув український боксер.