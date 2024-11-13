Робота і танці: Усик показав підготовку до реваншу із Ф'юрі

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик продовжує активно готуватися до другого поєдинку із Тайсоном Ф'юрі.

Українець показав у Тіктоці нове відео зі свого тренувального табору, на якому він виконує важку вправу, але паралельно танцює та співає.

"Робота і танці", – підписав ролик Олександр.

Нагадаємо, реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.