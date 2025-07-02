Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Бокс

Молодість проти досвіду: Ф'юрі – про реванш Усика з Дюбуа

Олександр Булава — 2 липня 2025, 20:14
Молодість проти досвіду: Ф'юрі – про реванш Усика з Дюбуа
Тайсон Ф'юрі
Getty Images

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі заявив, що у реванші між Даніелем Дюбуа та Олександром Усиком, молодість протистоятиме досвіду.

Цитує боксера Sky Sports.

"Дюбуа – дуже молодий і амбітний боксер. Усик є досвідченим бійцем. Однак Олександр провів два бої зі мною, і це спірне питання, виграв він їх чи ні, але він отримав рішення, і це все, що має значення", – розповів Тайсон.

Нагадаємо, поєдинок Усик – Дюбуа 2 пройде 19 липня. Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше повідомлялося, що Олександру допомагає готуватися до реваншу сербський супертяж, з яким він провів 280 раундів.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Даніель Дюбуа

Тайсон Ф'юрі

Ф'юрі назвав бій заради якого готовий відновити кар'єру
Колишні суперники Усика стануть спеціальними гостями на боксерському шоу росіян
Сіренко назвав причину, яка змотивує Ф’юрі повернутися у ринг
Президент WBC: Ф'юрі досі обурений рішенням суддів у другому бою з Усиком
Ф'юрі отримає титульний бій, якщо вирішить відновити кар'єру

Останні новини