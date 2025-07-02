Молодість проти досвіду: Ф'юрі – про реванш Усика з Дюбуа

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі заявив, що у реванші між Даніелем Дюбуа та Олександром Усиком, молодість протистоятиме досвіду.

Цитує боксера Sky Sports.

"Дюбуа – дуже молодий і амбітний боксер. Усик є досвідченим бійцем. Однак Олександр провів два бої зі мною, і це спірне питання, виграв він їх чи ні, але він отримав рішення, і це все, що має значення", – розповів Тайсон.

Нагадаємо, поєдинок Усик – Дюбуа 2 пройде 19 липня. Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше повідомлялося, що Олександру допомагає готуватися до реваншу сербський супертяж, з яким він провів 280 раундів.